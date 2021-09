Bub stürzte in Burgruine in ein Loch

Der Bub war gegen 15.40 Uhr mit seinem Vater und zwei Brüdern über eine Leiter in den sogenannten Wasserturm der Ruine eingestiegen, wie die Polizei am Samstagabend berichtete. Dort ging er alleine über eine Wendeltreppe in ein Geschoß.

Plötzlich stürzte der Bub durch ein Loch im Boden etwa drei bis vier Meter tief in den darunter liegenden Raum ab. Er zog sich laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Der Bub wurde notärztlich versorgt und von der Feuerwehr mit einem Bergegerät aus dem Turm geborgen. Danach wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum in Linz geflogen.