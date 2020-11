Bodenständiges zum Mitnehmen

Als junger Wirt hat Simon Kriegner heuer die Mosthütte in Rohrbach-Berg übernommen. Schon bisher bekannt als bodenständige Jausenstation, die sich auch mit warmer Küche nicht zu verstecken braucht, führt Kriegner das Wirtshaus weiter.

"Natürlich gibt es bei uns auch heuer Mühlviertler Weidegansl", spricht Kriegner eine Einladung aus. Aber auch seine Speisekarte hat der junge Gastronom "zan ohoin" umgestaltet. Dort findet man nicht nur "Schweinsbron mit Knedl und woamen Krautsolod" oder "hausgmochte Gmiasloawön", sondern auch die Jausen-Klassiker wie "Essiwuascht", "Gsöchts" oder "Brettljausn". Zusätzlich gibt es mittags ein frisch zubereitetes Menü (Montag ist Ruhetag).

Der Chef selbst bietet als Konditor auch hausgemachte Mehlspeisen "to go" an. Übrigens gibt es auch frisch geselchte Speck-Spezialitäten und Weihnachtskekse zum Mitnehmen

Infos: jausn@mosthuettn.at oder Tel. 07289 / 8252

