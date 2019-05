Blau-Weiß Linz gewann U12-Fußballfest in Ulrichsberg

Pokal-Finalstimmung herrschte am Samstag nicht nur in Berlin, sondern auch in der Böhmerwald-Gemeinde Ulrichsberg. Diese war am Samstag Austragungsort des Oberösterreich-Landesfinales im Coca-Cola CUP der U12-Fußballer. Der FC Blau-Weiß Linz sicherte sich dabei mit einem 2:0-Erfolg gegen den Überraschungsfinalisten Union Gampern den Siegerpokal. Im Spiel um Platz drei setze sich der FC Wels mit 1:0 gegen den ASKÖ Vorchdorf durch. Bei der Siegerehrung gratulierten Heinz Oberauer, Vorsitzender der Kommission Sport im Fußballverband OÖ, sowie Ulrichsbergs Vizebürgermeister Josef Thaller den erfolgreichen Spielern.

Blau-Weiß Linz und Gampern werden Oberösterreich im Coca-Cola CUP Bundesfinale vertreten, das Mitte Juni in der Fußballakademie in Mattersburg ausgetragen wird. Die Bundessieger werden zur U21-EM nach Italien eingeladen, wo sie Österreichs U21-Team im Vorrunden-Schlagerspiel gegen Deutschland anfeuern werden.