Bei 91 Berufsbildern ist im Bezirk Freistadt für jeden etwas dabei

In die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten im Bezirk Freistadt konnten am Freitag die rund 1500 Besucher des Berufs-Erlebnis-Tages eintauchen. 55 Aussteller zeigten bei dem von der Wirtschaftskammer organisierten Event eine beeindruckende Bandbreite möglicher Karrierewege auf.

Helmut Kern, Vorsitzender des Forums "Schule trifft Wirtschaft Freistadt": "Unternehmen im Bezirk Freistadt bieten 91 verschiedene Berufsbilder zur Ausbildung an, da ist fast für jeden was dabei." Auch Schulen wie etwa die Handelsakademie Freistadt oder das Agrarbildungszentrum Hagenberg präsentierten ihr Ausbildungsangebot. Auch Schulqualitätsmanagerin Renate Scheuchenegger und die Bezirksobfrau der Wirtschaftskammer, Gabriele Lackner-Strauss, freuten sich über das enorme Interesse von Jugendlichen und Eltern.

Wie der Einstieg in das Berufsleben gut gelingen kann, schilderten Daniela Lengauer vom Lebensquell Bad Zell, Sebastian Satzinger von Count IT sowie Philipp Primetzhofer von Holzbau Buchner in sehr persönlich gestalteten Vorträgen. Ihre Tipps zur Ausbildungsentscheidung: auf die eigenen Talente hören, viel schnuppern und die Jobchancen in der Region nutzen.

Zufrieden mit der Veranstaltung zeigt sich WKO-Bezirksstellenleiter Dietmar Wolfsegger: "Wir hatten eine auffallend gute Stimmung unter den Betrieben und den Besuchern. Einige Aussteller konnten bereits konkrete Lehrverträge vereinbaren. Das bestätigt den Trend. Wir konnten im Bezirk Freistadt im Jahresabstand um 8,9 Prozent mehr Lehranfänger verzeichnen. Der höchste Wert in Oberösterreich!"

