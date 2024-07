Auto überschlug sich: Unfall mit Alkolenker auf der B3 in Luftenberg

Ein 38-jähriger Deutscher aus Langenstein war am Montag gegen 20:50 Uhr auf der B3 in Richtung Linz unterwegs, als er in Luftenberg aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen geriet von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf dem Dach in einem angrenzenden Waldstück.

Der Fahrer konnte das Auto noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig verlassen. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,28 Promille, woraufhin ihm der Führerschein vorläufig entzogen wurde. Zur weiteren Untersuchung wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.

