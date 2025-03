Stadt gegen Land: die große Mentalitätslücke

Josef Plank ist so etwas wie ein Agrar-Intellektueller in Österreich, erst Landesrat in Niederösterreich, daraufhin Generalsekretär der Landwirtschaftskammer und als kluger Kopf Vorsitzender des Universitätsrates der Hochschule für Bodenkultur (Boku). Seit zwei Jahren leitet Plank auch den von Oberösterreichs Landesrätin Michaela Langer-Weninger ins Leben gerufenen Expertenrat „Kreislaufwirtschaft ländlicher Raum“, eine Denkfabrik, die Visionen für den ländlichen Raum entwickeln