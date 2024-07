Ihr erster Einsatz: Polizeihündin "Daria" biss Autoräuber ins Bein

Nach einem brutalen Raubüberfall am vorigen Samstag in Wels wurde der Verdächtige am nächsten Sonntag in der Früh in Thalheim festgenommen.

Der 32-jährige Mann, der zuvor einen 58-Jährigen aus seinem SUV gezerrt und brutal geschlagen und getreten hatte, wurde von einem Hausbesitzer in dessen unverschlossener Wohnung entdeckt, wo sich der Täter eingeschlichen hatte.

Als die Polizei eintraf, flüchtete der Verdächtige zunächst, sprang in die Traun und versteckte sich in einem nahegelegenen Waldstück. Dort wurde er von der Polizei gestellt und griff bei der Festnahme sowohl die Beamten als auch einen Diensthund an.

Biss in Unterschenkel

Diensthündin "Daria" wurde daraufhin eingesetzt und konnte den Täter durch einen Biss in den Unterschenkel stoppen.

Der Überfall in Wels ereignete sich am Samstag, als ein 58-Jähriger in der Adlerstraße in seinem geparkten SUV saß.

Der Täter riss die Tür auf, schlug das Opfer und stahl das Fahrzeug. Auf der Flucht verursachte er bei Thalheim einen Verkehrsunfall, indem er mit einem anderen Auto kollidierte und gegen eine Straßenlaterne prallte.

Gurt verhinderte 2. Pkw-Raub

Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs, ein 52-Jähriger, wurde ebenfalls attackiert. Der Versuch, diesen aus dem Auto zu zerren, scheiterte aber wegen des Gurts.

Beide Opfer erlitten Verletzungen; der 58-Jährige begab sich selbst ins Krankenhaus, während der 52-Jährige leichte Verletzungen davontrug.

Der Täter, dessen Drogentest positiv auf Benzodiazepine war, wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Er zeigte sich teilweise geständig.

