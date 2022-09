Auf der B3 rollt der Verkehr wieder ungehindert

Die eigentlich erst für kommenden Freitag geplante Fertigstellung der Belagssanierung auf der B3 konnte bereits am Wochenende abgeschlossen werden. Damit ist auch die regionale Umleitung über die Ortskerne von St. Georgen/Gusen und Luftenberg aufgehoben. Täglich sind auf dem B3-Abschnitt im Westen des Bezirkes Perg bis zu 24.000 Fahrzeuge unterwegs. Aufgrund dieser hohen Belastung ist die in den späten 1980er Jahren errichtete Straße auf Teilbereichen schon stark abgenutzt. Nachdem bereits im Vorjahr Brücken generalsaniert wurden, folgte heuer ab 16. August eine weitere Sanierungsetappe.

„Durch die rasche Bauabwicklung kann schon eine Woche früher die neu sanierte und moderne Infrastruktur freigegeben werden“, so Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP) in einer Aussendung. Gelungen sei diese rasche Abwicklung der Baustelle durch den gleichzeitigen Einsatz von bis zu drei Asphaltfertigern mit sogenannten Beschickern. Diese kommen als Bindeglied zwischen LKW und Asphaltfertiger zum Einsatz: Sie können mehrere LKW-Ladungen Asphaltmischgut aufnehmen und geben dieses per Förderband an die Fertiger weiter. Dadurch ist ein unterbrechungsfreies Einbauen der Asphaltschicht möglich. Außerdem wurden zwei Baulose zusammengelegt und in einer umfänglichen Maßnahme abgewickelt.

Im kommenden Jahr soll mit dem Sicherheitsausbau Langenstein ein weiterer Sanierungsschritt auf der B3 erfolgen. Vorgesehen ist neben der Belagssanierung auch die Sanierung von sechs Brücken sowie die Errichtung neuer Lärmschutzelemente auf einer Länge von 750 Metern.