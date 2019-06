Anselm Grün kommt wieder

In Zweijahresabständen kommt der international gefragte Redner in die Region. Seine bisherigen Vorträge im Centro waren jedes Mal im Vorfeld ausverkauft. Deshalb startet nun schon sieben Monate im Voraus der Vorverkauf. Denn der nächste Auftritt des Benediktinerpaters ist für 31. Jänner 2020 fixiert. "Obwohl Pater Anselm mit Terminanfragen überhäuft wird, gibt es eine neuerliche Zusage von ihm. Er kommt einfach gerne zu uns in die Region. Sein Thema wird sein: Staunen – Die Wunder im Alltag entdecken", verrät Netzwerkchefin Roswitha Öhler. Vorverkaufskarten gibt es ab heute um 12 Euro bei allen Sparkassen.

Das Familiennetzwerk Mühltal mit den Gemeinden Kleinzell, Kirchberg, St. Martin, Niederwaldkirchen, St. Ulrich, Altenfelden und Neufelden bemüht sich seit der Gründung 2003, jährlich international anerkannte Referenten in die Region zu holen. In diese lange Liste reiht sich Pater Anselm Grün nahtlos ein. Der Pater aus der Abtei Münsterschwarzach im bayrischen Unterfranken hat mehr als 300 Bücher mit einer Auflage von rund 15 Millionen veröffentlicht. Seine Schriften wurden bisher in über 30 Sprachen übersetzt. Mehr Infos: www.familiennetzwerk.org