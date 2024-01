Altenfelden am Dachstein

Wenn er in der Natur ein Motiv wittert, hält es den Arnreiter Manfred Lindorfer selten im Haus. Eine wunderbare Föhnstimmung nutzte der Fotograf, "bewaffnet" mit seinem Teleobjektiv, aus, um diese optische Täuschung auf einem wunderbaren Bild festzuhalten. Im Hintergrund scheint das Dachsteinmassiv so nahe wie an nur wenigen Tagen im Jahr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper