Neues Altstadt-Gasthaus in Freistadt steht in den Startlöchern

Es wird schwierig, einem norddeutschen Gast das neue Freistädter Restaurant "Du-a-do" zu erklären beziehungsweise ins Hochdeutsche zu übersetzen. Egal, der Mühlviertler versteht die Bedeutung. Trifft er einen Freund im komplett umgebauten Lokal in der Salzgasse, kann es schon vorkommen, dass dieser sagt: "Du a do?"

Der junge Gastronom und Geschäftsführer Matthias Kreisel hat das ehemalige Kultlokal "Vis à Vis" in der Freistädter Altstadt in den vergangenen Monaten komplett umgebaut und will hier ein Gasthaus nach guter Mühlviertler Tradition führen. Matthias hat die Tourismusschule in Bad Leonfelden besucht und sich nun den Wunsch, selbst ein Lokal zu führen, verwirklicht. "Ich hatte nach meiner Matura mehrere Angebote, unter anderem von Betrieben, in denen ich zuvor meine Praxis absolviert hatte", sagt Kreisel. Letztendlich habe er sich aber dafür entschieden, den Weg in die Selbstständigkeit anzutreten. Das Unternehmertum ist der Freistädter Familie offenbar in die Wiege gelegt. Vater Johann revolutionierte vor einigen Jahren mit seinen Brüdern die Batterie-Entwicklung für Elektrofahrzeuge. Derzeit läuft im "Du-a-do"noch eine Art Probebetrieb. Anfang 2025 soll es dann richtig losgehen.

