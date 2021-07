Alkolenker flüchtete von der Unfallstelle

Nach einem Wildunfall am Freitag gegen 21:30 Uhr sicherte ein Pkw die Unfallstelle mit Warnblinkanlage und Warndreieck ab. Dies dürfte ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung übersehen haben und prallte gegen den absichernden Pkw. Danach fuhr der 55-Jährige Richtung Reichenau weiter. Das Kennzeichen des Unfallverursachers blieb jedoch an der Unfallstelle zurück. Beim telefonischen Kontakt gab er an, dass er sich zur PI Bad Leonfelden begeben werde. Dies geschah jedoch nicht und schließlich war er auch nicht mehr erreichbar.

Gegen 23:30 Uhr wurde der flüchtige Lenker bei der PI Gallneukirchen vorstellig und schilderte den Unfallhergang. Ein durchgeführter Alkomattest ergab 1,28 Promille. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.