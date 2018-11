Zeichen gegen häusliche Gewalt

PERG. Fahne vor dem Rathaus erinnert an die Kampagne „16 Tage gegen Gewalt“

Eine Fahne vor dem Rathaus macht auf die Kampagne „16 Tage gegen Gewalt“ aufmerksam. Bild: lebe

16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ist eine internationale Kampagne, die jedes Jahr von 25. November bis 10. Dezember stattfindet. Auf der ganzen Welt nützen Fraueninitiativen den Zeitraum vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen bis zum Internationalen Tag der Menschenrechte, um auf das Recht auf ein gewaltfreies Leben aufmerksam zu machen. Jede fünfte Frau in Österreich ist Schätzungen zufolge von Gewalt durch ihren Partner oder Ehemann betroffen.

In Perg hissten am Montagnachmittag Politikerinnen und Vertreterinnen von Fraueninitiativen gemeinsam mit dem Perger Bürgermeister BR Anton Froschauer und SP-Bezirksparteivorsitzendem Erich Wahl vor dem Rathaus eine Fahne, die auf diese Aktion aufmerksam macht. Zudem wird am Donnerstag, 29.November, um 18.30 Uhr aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums der Frauenhäuser in Österreich der Dokumenarfilm „Home sweet home“ in der Frauenberatung Perg gezeigt.

