Vorschrift ist Vorschrift: Radfahrstreifen zuerst abgefräst, dann neu aufgetragen

BEZIRK PERG. Kopfschütteln in Perg und Schwertberg über neu aufgetragene Fahrbahnmarkierungen.

Mehrzweckstreifen in Perg Bild: lebe

Verwunderung und Kopfschütteln löst im Bezirk Perg das Verschwinden der Mehrzweckstreifen entlang der Landesstraßen im Ortsgebiet aus. Diese wurden zunächst abgefräst und werden nun teilweise neu aufgetragen. Der Unterschied der aktuellen Streifen zu den zuvor entfernten ist mit freiem Auge nicht zu erkennen. Wozu dann der ganze Aufwand?

Um einige Zentimeter zu lang

"Die Streifen waren um einige Zentimeter zu lang", klärt Christian Pilz, FP-Gemeinderat und Obmann des Straßenbau-Ausschusses der Stadtgemeinde Perg, auf. Deshalb sei die Anweisung gekommen, die Streifen den gesetzlichen Vorgaben entsprechend neu anzubringen. Verantwortlich dafür sei jene Firma aus der Slowakei, die vom Land Oberösterreich aufgrund einer EU-Ausschreibung mit den Markierungsarbeiten beauftragt wurde.

Mit der Qualität der Leistung zeigt sich Christian Pilz jedenfalls alles andere als zufrieden: "Es dauert einfach viel zu lange, bis die bestellten Arbeiten erledigt werden. Jetzt ist zumindest ein Teil der Markierung in der Greinerstraße erledigt. In der Linzerstraße warten wir noch auf die neue Markierung." Zudem kritisiert der FP-Gemeinderat, dass der Abrieb der verwendeten Farbe deutlich höher sei als bisher, was auf lange Sicht zu Mehrkosten führe: "Mit unserem heimischen Fachbetrieb wäre uns dieser Ärger mit Sicherheit erspart geblieben."

Dutzende Anruf bei Gemeinde

Die Gemeinde sei von der Abfräsung und Neumarkierung nicht in Kenntnis gesetzt worden, deshalb könne er auch nicht sagen, wer die Arbeiten in Auftrag gegeben habe, sagt Schwertbergs Bürgermeister Max Oberleitner auf OÖN-Anfrage. Im Gemeindeamt habe es nach den Fräsarbeiten jedenfalls dutzende Anrufe gegeben: "Die einen haben den Mehrzweckstreifen vermisst, die anderen waren froh, weil die Fahrbahn für Autos jetzt wieder breiter ist." Zumindest in Sachen Kosten gibt man seitens der Gemeinden Entwarnung. Die Neumarkierung falle in den Bereich der Gewährleistung und koste den Steuerzahlern damit kein Geld. Und noch etwas hat man daraus gelernt: Die Gemeinden werden – zumindest in ihrem Wirkungsbereich – künftig wieder auf den altbewährten Anbieter aus Wels zurückgreifen. "Bei den Gemeindestraßen wird das auf jeden Fall so sein", sagt der Perger Bürgermeister Anton Froschauer.

In Schwertberg wird das Thema Mehrzweckstreifen an der Aisttalstraße ohnehin bald ganz vom Tisch sein. Man werde in den kommenden Monaten den Radweg entlang des Aistufers ausbauen und daher die Radfahrer von der stark befahrenen Aisttalstraße wegbringen. "Das ist Teil unserer Strategie, das Radwegenetz von der Donau in Richtung Norden attraktiver zu machen", sagt Oberleitner.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema