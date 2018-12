Spontan-Auftritt von Oliver Pocher bei Weihnachtsfeier in Freistadt

FREISTADT. Das Bauunternehmen WimbergerHaus lud den deutschen Star-Comedian zur Firmen-Weihnachtsfeier in die Messehalle ein.

Oliver Pocher hatte mit dem Mühlviertler Dialekt so seine Probleme. Bild: Martin Pröll

Von einem prominenten Besucher wurden die Mitarbeiter des Lasberger Familienunternehmens WimbergerHaus bei der diesjährigen Firmen-Weihnachtsfeier in der Freistädter Messehalle überrascht: Star-Comedian Oliver Pocher stattete der Veranstaltung am vergangenen Samstag einen Besuch ab und führte einige unterhaltsame Dialoge mit den Gästen. Dass es dabei immer wieder zu Verständigungsschwierigkeiten aufgrund des Mühlviertler Dialekts kam, verlieh Pochers Auftritt einen zusätzlichen Spaßfaktor. Im Anschluss an seine Show stand der sympathische Deutsche noch für Autogramme und Fotos zur Verfügung