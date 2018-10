Rohrbach-Berg trauert um Ehrenbürger Hans Jörg Oberngruber

Unfassbar ist für viele in Rohrbach-Berg der Tod des ehemaligen Vizebürgermeisters Hans Jörg Oberngruber, der im 68. Lebensjahr am Montag verstorben ist.

Hans Jörg „Schorsch“ Oberngruber Bild: fell

Hans Jörg „Schorsch“ Oberngruber prägte über Jahrzehnte das Leben in Rohrbach. Als Gemeindepolitiker, Vizebürgermeister sowie Wirtschafts- und Tourismus-Funktionär war er in den vergangenen 50 Jahren an allen Projekten beteiligt, die in Rohrbach umgesetzt wurden. Dazu gehörten sowohl die Stadterhebung, als auch die Fusion mit der Gemeinde Berg. Ein Herzensanliegen war im stets die Entwicklung der Rohrbacher Innenstadt, der sich der Bäckermeister als Unternehmer verpflichtet fühlte. Seine Weggefährten schätzten ihn als loyalen Ratgeber und Ruhepol.

Gestorben ist das „Rohrbacher Urgestein“ an Herzproblemen.

Einen ausführlichen Nachruf lesen Sie am Samstag in den OÖNachrichten.

