"Mit der Ausbezahlung von Überstunden ist das leider so eine Sache"

FREISTADT. Arbeiterkammer zog Bilanz über ein ereignisreiches erstes Halbjahr und erwartet Zunahme an Konfliktfällen bei Überstunden.

AK-Leiter Klaus Riegler (li.) Bild: Pramhofer

Mit einem konstant hohen Niveau an Anfragen in arbeits- und sozialrechtlichen Themen sah sich das Team der AK-Bezirksstelle Freistadt im ersten Halbjahr 2018 konfrontiert. Laut Bezirksstellenleiter Klaus Riegler waren es 2578 Beschäftigte, die in diesem Zeitraum bei der Arbeiterkammer Beratung und Hilfe suchten. Durch außergerichtliche Interventionen – vereinzelt aber auch erst auf dem Gerichtsweg – konnte die AK Freistadt in den ersten sechs Monaten des Jahres 136.165 Euro vorenthaltenes Entgelt einbringen. Weitere 985.637 Euro konnten in sozialrechtlichen Angelegenheiten erstritten werden.

166 Streitfälle bei Überstunden

Ein Schwerpunkt für die Freistädter AK-Experten ist das häufige Vorenthalten von Ansprüchen im Bereich der Mehrarbeitszeit und der Überstunden. Riegler verweist darauf, dass in Österreich laut Statistik Austria rund 120.000 Arbeitnehmer etwa eine Milliarde Euro an nicht bezahlten Überstunden verloren hätten. Im Bezirk Freistadt hätten sich heuer bereits 166 Beschäftigte mit diesem Problem an die AK gewandt.

Die Gründe für das Einbehalten des zustehenden Entgelts durch den Arbeitgeber seien vielfältig. Riegler: "Manche vertrösten so lange, bis die Ansprüche verfallen sind. Andere fälschen einfach die Arbeitszeitaufzeichnungen. Auch bei Firmen, die in Insolvenz gehen, stehen die Chancen für die Arbeitnehmer oft schlecht."

Hinzu kommt laut Riegler, dass viele Arbeitnehmer aus Angst um ihren Arbeitsplatz ihre Ansprüche gar nicht laut geltend machen. Riegler sieht daher im neuen Arbeitszeitgesetz, das im Herbst in Kraft treten wird – Stichwort: Zwölfstundentag – die Gefahr, dass einige schwarze Schafe unter den Arbeitgebern dies noch mehr als bisher zu ihren Gunsten ausnutzen.

