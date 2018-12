Krimiautor lässt im Bezirk Perg einen skrupellosen Serienmörder umgehen

MAUTHAUSEN. Werner Wöckinger setzt in seinem Buch „Tödliche Inszenierung“ auf blutiges Lokalkolorit.

Werner Wöckinger mit seinem aktuellen Buch „Tödliche Inszenierung“ Bild: privat

Auf seinen Kriminalroman „Tödliche Inszenierung“ lässt der Mauthausener Autor Werner Wöckinger nun den Nachfolger „Tödliche Inszenierung“ vom Stapel. Erneut schickt Wöckinger darin den Ermittler Erich Oberbacher auf eine kriminalistische Fährte durch den Bezirk Perg – unter anderem nach Münzbach, Pabneukirchen, Rechberg und zur berühmten „Bucklwehluck’n“ nach St. Thomas am Blasenstein.

Es geht deftig zur Sache

Ausgangspunkt der Mühlviertler Verbrecherjagd ist dieses Mal die Ermordung des Fleischindustriellen Andreas Lechner, der in seiner Villa grausam gefoltert und mit einem Schlachtschussapparat ins Jenseits befördert wird. Der Fall scheint schnell gelöst: Ein Ex-Mitarbeiter Lechners hat nicht nur im Wirtshaus dem Unternehmer mit drastischen Worten Übles an den Hals gewünscht sondern ist darüber hinaus im Besitz der Tatwaffe. Aber dann wird noch während des Verhörs ein weiterer Unternehmer tot aufgefunden und beinahe zu spät erkennt Oberbacher, wer diese beiden Menschenleben tatsächlich auf dem Gewissen hat.

„Wie so oft im Leben geht es auch in meinem Buch um dubiose Geschäfte und skrupellose Geldgier. Ich habe dieses Mal den Plot rund um einen Reiterhof in Rechberg angesiedelt. Ähnlichkeiten zu realen Personen oder echten Schauplätzen sind natürlich zufällig und ungewollt“, sagt der Rotkreuz-Bedienstete und Fußball-Nachwuchsbetreuer über die 295 Seiten, die er vor kurzem veröffentlicht hat. Und das mit beachtlichem Erfolg: In in der ebook-Wertung österreichischer Krimis 2018 schaffte es Wöckinger beim Buch-Großhändler Thalia in die Top-Ten. Auch in gedruckter Form fand die „Tödliche Inszenierung“ schon jede Menge Käufer.

Präsentation in Perg

Erhältlich ist Wöckingers Buch, das im Verlag „feder frei“ erschienen ist, im gut sortierten Buchhandel. Eine Präsentation ist außerdem für Donnerstag, 13. Dezember, um 19 Uhr in der Rotkreuz-Dienststelle in der Dirnbergerstraße in Perg angesetzt.

