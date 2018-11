Auto drohte abzustürzen

SCHWERTBERG. Lenker kam im dichten Nebel von Fahrbahn ab.

Das Auto drohte eine Böschung hinunter zu stürzen. Bild: FF Schwertberg

Wegen schlechter Sichtverhältnisse geriet ein Autolenker am Mittwochabend bei einem Wendemanöver in Schwertberg von der Straße ab. Das Fahrzeug drohte über eine Böschung zu stürzen. Die Feuerwehren Poneggen und Schwertberg sicherten das Auto per Seilwinde und zogen es zurück auf die Fahrbahn. Glücklicherweise blieb das Fahrzeug dabei so gut wie unbeschädigt und konnte seine Fahrt somit selbständig vortsetzten. Nach einer Stunde konnten beide Feuerwehren wieder einrücken

