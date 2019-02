73 Prozent mehr Gäste: Neues Hotel verleiht Flügel

MAUTHAUSEN. Tolle Tourismus-Bilanz: 18.260 Gäste haben im Vorjahr in Mauthausen übernachtet.

Die Lage an der Donau ist einer der Trümpfe der Mauthausener Touristikbetriebe. Aber auch der Wirtschaftstourismus boomt. Bild: Franz Affenzeller

"Unsere Anstrengungen und die unserer Mitglieder spiegeln sich mittlerweile in den Nächtigungszahlen wider", sagte Gottfried Kraft, Vorsitzender des Tourismusverbands Mauthausen anlässlich der Jahresvollversammlung vergangenen Donnerstag. Denn mit 18.260 Gästen konnte Mauthausen im abgelaufenen Tourismusjahr ein Plus von 73 Prozent erzielen.

Hauptverantwortlich dafür sind ein Modernisierungsschub bei den Privatzimmervermietern und der Umbau des Donauhofes zu einem Hotel-Restaurant der Vier-Sterne-Kategorie, mit dem viele zusätzliche Bettenkapazitäten geschaffen wurden. Auch der Weindlhof wird mittlerweile nicht nur ob seiner gehobenen Kulinarik geschätzt, sondern ist auch eine beliebte Nächtigungsmöglichkeit über den Dächern von Mauthausen.

Mehr Geschäftstouristen

Verändert hat sich nicht nur das Angebot, sondern auch das Besucherklientel: Mittlerweile nächtigen mehr Geschäftsreisende und Arbeiter als Radfahrer und Touristen im Donaumarkt. "Wir entwickeln gerade eine neue Strategie, wie wir für den am späten Nachmittag ankommenden Gast den Abend noch abwechslungsreich gestalten können", sagt Vorstandsmitglied und Donauhof-Inhaber Heimo Schöllbauer. Kurze Wanderungen, Radausflüge oder eine Kulturveranstaltung sollen die Besucher vom Beginn ihres Aufenthalts an von Mauthausen begeistern.

Umbau im Heimatmuseum

Dazu soll auch das Heimatmuseum einen Teil beitragen. "Mit dem Umbau zu einem modernen, zeitgemäßen Infomedium wollen wir neue Besucher ansprechen und der Digitalisierungswelle Rechnung tragen", sagt Karl-Heinz Sigl, Obmann des Heimat- und Museumsvereines, zum geplanten Umbau, der bis September abgeschlossen sein soll. Ein zukunftsträchtiges Geschäftsfeld ist zudem die seit einigen Jahren boomende Donau-Kabinenschifffahrt. Neben der internationalen Gesellschaft "Avalon" werden heuer erstmals Schiffe von "SE-Tours" aus Bremerhaven in Mauthausen anlegen.

Neuer Verband in Gründung

Während man inhaltlich in Mauthausen schon Nägel mit Köpfen macht, ist die organisatorische Zukunft des Tourismus noch offen: Man werde in den kommenden Wochen weitere konkrete Gespräche führen, will man sich offiziell noch nicht festlegen. Vieles deutet aber darauf hin, dass diese Zukunft in einem mehrgemeindigen Verband mit Perg, Enns und Ansfelden liegen könnte. Die Schwerpunkte dieses noch zu gründenden Verbands wären Geschäftsreisende, Kultur und Kulinarik, Natur und Naherholung. Alles Themenfelder, die auch im abgelaufenen Jahr Erfolgskomponenten des Tourismusverbands Mauthausen waren.

Durch die Zusammenarbeit in der neuen Struktur würden diese Geschäftsfelder gestärkt, betont Vorsitzender Kraft: "In Mauthausen wird man diese Veränderung nur positiv wahrnehmen. Für uns im Vorstand ändert sich dadurch nichts in unserer Einstellung – wir arbeiten genauso gerne wie bisher für das touristische Wohl unseres Donaumarkts."

