50 Kinder erarbeiteten ihre ersten Programmier-Erfolge

PERG. Großer Andrang beim ersten "CoderDojo" in der HTL Perg.

In nicht einmal einer Stunde waren die ersten selbst programmierten PC-Games einsatzbereit. Bild: lebe

Ein kleiner Goldfisch auf der Flucht vor einem ausgewachsenen Hai. Ein Drache, der über farbenfrohe Fantasielandschaften gleitet. Das und weitere Themen verarbeiteten die Teilnehmer des ersten "CoderDojos" in der Aula der HTL Perg. Knapp 50 Kinder und Jugendliche waren gekommen, um in Begleitung von HTL-Lehrern und Mentoren die ersten Gehversuche im Umgang mit Computerprogrammen zu wagen.

Spiele selbst entwickeln

"CoderDojo" werden jene Programmierklubs für Kinder und Jugendliche genannt, in denen auf spielerische Art und Weise die Grundlagen des Programmierens erlernt werden können. Die Anfänger basteln mit der Programmiersprache Scratch einfache Animationen und Spiele, während die etwas Älteren bereits eigene Web-Seiten und Apps zum Laufen bringen.

"Wichtig ist, dass der Einstieg so niederschwellig wie möglich vonstattengeht. Scratch funktioniert so einfach wie ein Lego-Bausatz", sagt Rainer Stropek. Der 46-Jährige unterrichtet an der HTL Perg Netzwerksysteme und gründete vor vier Jahren den Verein "Coder Dojo" in Linz. Seither treffen sich im Linzer Wissensturm regelmäßig Nachwuchsprogrammierer im Alter von acht bis 17 Jahren, um ihre eigenen EDV-Projekte voranzutreiben. "Die Kids sollen zum selbstständigen Entdecken und Kreativsein angeregt werden. Die oberste Regel lautet, dass die Arbeit an den Projekten Spaß machen und cool sein muss", beschreibt Stropek das Grundprinzip dieser Initiative, die er selbst in Belgien kennengelernt hat.

Das gelang auch an der HTL in Perg recht gut. Bereits nach wenigen Minuten hatten die Teilnehmer ihre ersten Spielfiguren konzipiert und die Regeln für die Spielverläufe festgelegt. Es dauerte nicht lange, da wurden auch schon eigene Ideen umgesetzt: Anstelle von Goldfisch und Hai in einem Becken jagten Bären und Enten in einem Wald über den Bildschirm.

Doch nicht nur vor Monitor und Tastatur waren die jungen Perger "Coder" kreativ: In der Elektronik-Werkstätte im ersten Obergeschoß konnten die IT-Fachleute von morgen sich mit dem Lötkolben an einfachen Schaltungen versuchen und LED-Beleuchtungen für Modell-Einsatzfahrzeuge anfertigen. "Diese Praxisnähe ist das Geheimnis des Erfolgs bei den CoderDojos", sagt Christian Reisinger, Direktor der HTL Perg. "Und auch für uns Lehrer ist es erfrischend, einmal junge Menschen in einem ganz anderen Umfeld als sonst für IT und Computer zu begeistern."

Dieser Meinung ist auch Alfred Tagwerker, der mit seinem Sohn Adrian zum CoderDojo gekommen ist: "Es stellen sich rasch die ersten Erfolgserlebnisse ein. Das motiviert die Kinder. Ich bin froh, dass wir die Gelegenheit genutzt haben, heute dabei zu sein."

