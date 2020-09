26 neue Pflegekräfte erhielten ihr Diplom

An der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Rohrbach erhielten die Absolventinnen das Diplom der Gesundheits- und Krankenpflege. Nach erfolgreich bestandenen Prüfungen verlassen 26 Auszubildende die Schule mit dem Diplom in Händen. Einige davon mit einer Draufgabe: Acht erhielten ihr Diplom mit dem Zusatz "mit ausgezeichnetem Erfolg", dreizehn haben "mit gutem Erfolg" bestanden. 13 Damen und Herren, die schon bald ihre Pflege-Laufbahn starten werden, machten die Ausbildung im Rahmen eines Stiftungspraktikums beziehungsweise eines Fachkräftestipendiums.

In ihren Abschlussworten an die 24 weiblichen und zwei männlichen Absolventen gratulierten Christian Peinbauer, Direktor der GuKPS Freistadt-Rohrbach-Schärding, und Standortleiterin Susanne Hauer: "Sie haben hervorragende Leistungen erbracht und werden mit Ihren an dieser Schule erlernten Kompetenzen und dem Einsatz, den Sie bewiesen haben, einen erfolgreichen Start ins Berufsleben haben."