18 Perger Autolenkern ging ein Licht auf

MAUTHAUSEN. ÖAMTC und Polizei brachten in einer gemeinsamen Aktion defekte Fahrzeugscheinwerfer wieder zum Leuchten.

Einsatzort an der Bundesstraße 3 bei Mauthausen. Bild: ÖAMTC

Einsetzende Abenddämmerung, dichter Berufsverkehr. An der Bundesstraße 3 stehen Beamte der Polizei sowie Techniker des ÖAMTC Perg bereit. Es dauert nicht lange, da winkt einer der Polizisten einen Autolenker an den Straßenrand. Der Grund: ein defekter Scheinwerfer. Doch dieses Mal gibt es keine Abmahnung oder gar einen Strafzettel: Das defekte Lämpchen wird nämlich gleich vor Ort kostenlos von den ÖAMTC-Technikern ausgetauscht: „Mit dieser Aktion wollen wir Bewusstsein schaffen und die Verkehrssicherheit erhöhen. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine funktionierende Beleuchtung extrem wichtig. Wenn wir auch nur eine gefährliche Situation dadurch vermeiden, ist es ein voller Erfolg“, erklärt der Perger ÖAMTC-Stützpunktleiter Heinz Lindner den Hintergrund dieser Verkehrssicherheitsaktion.

Bei insgesamt 18 Fahrzeugen wurde eine defekte Lampe ausgetauscht. Die meisten Autolenker konnte bereits nach wenigen Minuten ihre Weiterfahrt mit einer voll funktionsfähigen Beleuchtung wieder antreten. Bei dem einen oder anderen Lamperl war es sogar für die ÖAMTC-Techniker etwas knifflig: „Obwohl es mit bordeigenen Mitteln möglich sein sollte, Lampen selbst zu tauschen, stellt sich das bei einigen Fahrzeugen für Laien als unlösbare Aufgabe heraus. Oft müssen mehrere Abdeckungen und Komponenten entfernt werden, um an den Lampenkörper zu gelangen“, sagt Heinz Lindner.

Auch seitens der Polizei wird die Aktion als voller Erfolg gewertet. Bezirkspolizeikommandant Heinrich Hochstöger: „Gemeinsam mit dem ÖAMTC will die Polizei dafür sorgen, dass allen Lenkerinnen und Lenkern rechtzeitig zur Dämmerungszeit zwei Lichter aufgehen. Bei dieser Aktion steht die Prävention im Vordergrund.“

