17-Jähriger stürzte von Fensterbank 4,7 Meter in die Tiefe

Ein gemütlicher Abend bei einem Freund hat für einen jungen Mühlviertler am Freitagabend im Krankenhaus geendet. Laut Polizei saß der 17-Jährige gemeinsam mit seinem 18-jährigen Bekannten in dessen Wohnung in Gutau (Bezirk Freistadt) auf einer Fensterbank und konsumierte alkoholische Getränke, als es zu dem Unglück kam. Der Jüngere der beiden wollte aufstehen, um etwas aus der Wohnung zu holen und rutschte dabei so unglücklich aus, dass er aus dem Fenster in die Tiefe stürzte. Er kam gut 4,7 Meter unterhalb auf einer Wiese zu liegen. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte in den Med Campus 3 nach Linz gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.