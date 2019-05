Müdigkeit: Lkw-Fahrer kam mit seinem Fahrzeug von der Straße ab

ENNS. Großes Glück hat ein 44-jähriger Lkw-Lenker aus der Ukraine am Dienstagabend bei einem Unfall im Gemeindegebiet von Enns (Bezirk Linz-Land) gehabt.

Der Mann war wegen gesundheitlicher Probleme oder Müdigkeit von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw durchstieß eine Leitplanke und einen Wildzaun und fuhr rund 50 Meter über einen Acker. Erst kurz vor einem Abhang kam das Fahrzeug zum Stillstand.

Der verletzte Lenker wurde mit der Rettung in den Med Campus III in Linz eingeliefert. Die Steyrer Straße B309 musste auf Grund der Aufräumarbeiten für fünf Stunden gesperrt werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

