Massentest-Prognose: 27.500 Teilnehmer bei Lehrer-Tests in Oberösterreich

Das IT-System, mit dem es bei der Anmeldung Probleme gegeben hatte, habe funktioniert, sagte der oberösterreichische Militärkommandant Dieter Muhr Sonntagnachmittag in einer Pressekonferenz in Linz. Bis 15.30 Uhr wurden 59 Infektionen festgestellt. Das entspricht einem Anteil von 0,27 Prozent.

Am Samstag hatten sich 13.898 Personen testen lassen, 37 (0,27 Prozent) waren positiv. Am Sonntag kamen bis 15.30 Uhr 7.123 Leute, 19 davon wurden positiv getestet (erneut 0,27 Prozent) - macht insgesamt 21.603 Personen und 56 Infizierte bis Sonntagnachmittag. Für die verbleibenden Stunden bis zum Abend seien wieder mehr Leute angemeldet, so Muhr. Die Prognose laute, dass man auf insgesamt rund 27.500 kommen werde. Das würde einer Quote von 68 Prozent entsprechen. Auf 72 Prozent sei die Kapazität angesetzt gewesen.

Insgesamt zog der Militärkommandant eine sehr positive Bilanz: Die Lehrer und Kindergartenpädagogen hätten sich von Problemen bei der Anmeldung "nicht abschrecken" lassen. Wer einen Termin hatte, sei auch erschienen, es sei alles sehr diszipliniert abgelaufen. Positiv war auch, dass das IT-System gehalten habe. Denn dieses garantiere, dass die Testpersonen mittels eines Links automatisch über ihr Ergebnis verständigt werden. Hätte es versagt, hätte man nachtelefonieren müssen, was einen hohen Aufwand bedeutet hätte. Insgesamt hätte man auch mehr Zulauf bewältigt - immer unter der Voraussetzung dass das Computersystem mitspielt.

Da das Anmeldesystem aufgrund einer IT-Panne im Vorfeld vorübergehend nicht nur für Personal aus dem Bildungsbereich, sondern für alle offen war, weiß man nicht genau, ob alle Getesteten wirklich zur Zielgruppe gehört haben. Man gehe aber davon aus, dass es sich großteils um Schul- und Kindergartenpersonal gehandelt habe, so Muhr.

Gesundheitsreferentin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) war Sonntagnachmittag mit dem Ablauf der Testungen sowie der Teilnehmerzahl ebenfalls sehr zufrieden. "Zudem konnten wir aus dieser Lehrertestung - mit all ihren Komplikationen und unseren Lösungen dafür - viel für die anstehenden Massentests kommendes Wochenende lernen." Es hätte sich gezeigt, dass die Systeme tragfähig seien und ein gutes Miteinander aller nötig sei, um diese Bärenaufgabe zu meistern. Sollte ein IT-System zusammenbrechen - unabhängig ob es sich letzten Endes um ein System des Bundes oder des Landes handelt - sei das Land mit einem Plan B gerüstet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.