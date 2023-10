Mann stach auf Schwager ein: U-Haft beantragt

Ein Streit dürfte Auslöser für die Tat gewesen ein. Das Opfer erlitt einen Stich in den Hals und musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Salzburg geflogen werden. Es bestehe laut den Behörden keine Lebensgefahr. Der Verdächtige wurde in die Polizeiinspektion Mattighofen gebracht und anschließend in die Justizanstalt Ried überstellt, wo er am Montag von Beamten des Landeskriminalamts einvernommen wurde.

Seitens der Staatsanwaltschaft Ried wurde die Untersuchungshaft für den Verdächtigen bereits beantragt. "Wir gehen davon aus, dass unserem Antrag spätestens am Dienstag stattgegeben wird", sagt Alois Ebner im Gespräch mit den OÖN.

