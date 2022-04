Vergewaltigung in Linz: Vierter Verdächtiger gefasst

Bei dem vierten Verdächtigen handelt es sich um einen 15-jährigen Afghanen, der im Bezirk Vöcklabruck gemeldet ist. Das bestätigte die Polizei den OÖNachrichten am Freitagnachmittag. Der Jugendliche erschien selbstständig bei der Polizeiinspektion Vöcklabruck. Dort gab er sich als jener zu erkennen, nachdem die Polizei sucht. Gleichzeitig sagte er auch, dass er "nichts getan" habe. Er wird noch am freitag von Beamten des Linzer Kriminalreferates einvernommen.

Die drei Burschen im Alter von 14 und 15 Jahren, die kurz nach der Tat am Mittwoch gefasst worden waren, zeigten sich in ihren Einvernahmen nicht geständig. Einer der Festgenommenen schweigt zu den Vorwürfen, die übrigen behaupten, es habe "einvernehmliche" sexuelle Handlungen gegeben. Laut Staatsanwaltschaft werden die Männer aber vom Opfer belastet. Die Vorwürfe sollen massiv sein. Die vier Jugendlichen sollen Mittwochabend über eine 16-Jährige in der Nähe des Linzer Hauptbahnhofs hergefallen sein.

Untersuchungshaft beantragt

Die drei Festgenommenen sind in der Nacht auf Freitag in die Justizanstalt eingeliefert worden. Die Staatsanwaltschaft Linz hat Untersuchungshaft für sie beantragt, das Gericht soll darüber am Freitag oder Samstag entscheiden. Bei Jugendlichen sei das ein wenig aufwendiger, man brauche Vertrauenspersonen und Dolmetscher, so Staatsanwaltschaftssprecherin Ulrike Breiteneder. Alle drei sind zwar unbescholten, bei der Polizei aber bereits amtsbekannt - wegen "kleinerer Delikte", hieß es dort.

Einer der Burschen mache von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, schilderte Breiteneder, die beiden anderen behaupten, es habe einvernehmliche sexuelle Handlungen gegeben. Die Burschen würden aber vom Opfer eindeutig belastet und man sei "weit weg vom Versuch", sondern es gehe um "wiederholte, vollendete Tathandlungen durch verschiedene Täter", stellte sie klar. Ungewiss ist noch, wie es zu der Tat gekommen ist und ob die Täter mit dem Opfer bekannt waren.

Video: Polizei-Pressesprecher Friedrich Stadlmayr sprach am Donnerstagabend im ORF-Interview über den aktuellen Ermittlungsstand:

Der Strafrahmen im Fall einer Verurteilung wegen Vergewaltigung liegt für Jugendliche bei bis zu fünf Jahren, wenn die Tat eine schwere Körperverletzung - etwa in Form einer posttraumatischen Belastungsstörung - nach sich zieht bei bis zu siebeneinhalb Jahren. Für Erwachsene ist der Strafrahmen doppelt so hoch.

"Nicht bei dem Versuch geblieben"

Gestern, 14.15 Uhr: In der Redaktion der OÖNachrichten klingelt ein Telefon. Eine junge Frau meldet sich. Sie ist höflich, ihre Stimme wirkt ruhig und gefasst. Nur in Nuancen ist die große Belastung hörbar. Sie wolle etwas klarstellen, will nicht mehr lesen, was sie gestern überall gelesen hatte. Es ist Anna Z*. Jene 16-Jährige, die mutmaßlich Opfer einer versuchten Vergewaltigung geworden war. Und genau darum rufe sie an. Es sei nicht beim Versuch geblieben, sie sei von vier jungen Männern vergewaltigt worden. Und auch wenn es keinerlei Zweifel an ihren schrecklichen Erlebnissen gibt, müssen Wörter wie "mutmaßlich" Teil der Berichterstattung bleiben.

Die 16-Jährige verbrachte den Großteil der Nacht auf gestern in einem Krankenhaus, dort wurde sie nach dem Überfall untersucht. Die Ergebnisse dieser klinischen Untersuchung und die Zeugenaussagen des mutmaßlichen Opfers lassen die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer vollzogenen Vergewaltigung ausgehen, hieß es gestern Abend. Was am späten Mittwochnachmittag genau passiert ist, muss die Polizei noch restlos klären. Gestern wurden die drei gefassten mutmaßlichen Täter einvernommen. Neue Erkenntnisse gab es dadurch aber vorerst nicht.

Fest steht, dass jene, die Anna Z. überwältigt und vergewaltigt haben sollen, erst 14 und 15 Jahre alt sind. Es handelt sich um zwei Afghanen und einen Iraner. Der Tatort des mutmaßlichen Verbrechens war das Stiegenhaus eines Nebengebäudes des Postverteilzentrums (PVZ) im Nahbereich des Linzer Hauptbahnhofs. Nur durch eine Blechtür vom PVZ getrennt und kaum einsehbar.

Linzer Polizisten hatten am Mittwoch – es war kurz vor halb sechs Uhr abends – dort einen Rundgang gemacht und waren in der Nähe eines Notausganges auf verdächtige Stimmen aufmerksam geworden. Dann ertönte plötzlich ein lauter Schrei. Die Polizisten rissen die Tür auf und sahen vier Jugendliche, die über einer jungen Frau knieten. Die mutmaßlichen Täter flüchteten, drei von ihnen konnten nur wenige Augenblicke später in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Eine Großfahndung, an der auch der Polizeihubschrauber beteiligt war, wurde eingeleitet. Sie verlief leider erfolglos. Der vierte junge Mann konnte vorerst entkommen.

"Unglaubliches Verbrechen"

Das Entsetzen über die Geschehnisse mitten in der Landeshauptstadt war in Bevölkerung und Politik gestern nicht enden wollend. "Ich bin über dieses unglaubliche Verbrechen zutiefst entsetzt und die Täter muss die volle Härte des Gesetzes treffen", sagt Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP).

"Es ist unfassbar, dass es im Herzen Oberösterreichs am hellichten Tag überhaupt zu solch einer Gräueltat kommen kann", sagt FP-Klubobmann Herwig Mahr. Der Linzer FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml sieht "mehr Polizisten für Linz und die konsequente Abschiebung krimineller Asylwerber" als "längst überfällig".

"Sprachlos und zutiefst betroffen"

Die oberösterreichische SPÖ-Sicherheitssprecherin Sabine Engleitner-Neu zeigte sich "sprachlos und zutiefst betroffen". Sie nahm die Tat zum Anlass, Präventivmaßnahmen zu fordern: "Um wen handelt es sich bei den Tätern? Gab es Warnzeichen? Wie können solche Verbrechen in Zukunft verhindert werden? - Diese Fragen verlangen rasch Antworten", so Engleitner-Neu. Es brauche mehr finanzielle Mittel für Gewaltschutzmaßnahmen.

Die Grüne Frauensprecherin im Landtag, Dagmar Engl, warnte davor, "diese abscheuliche Tat" politisch zu instrumentalisieren. "Die Täter sind ohne Wenn und Aber einer harten Bestrafung zuzuführen. Diese Tat geht auch auf Kosten der Integrationsbemühungen. Sie schadet all den aus Krisenländern Geflüchteten, die sich hier ordnungs- und gesetzesgemäß verhalten."

* Name von der Redaktion geändert