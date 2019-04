Linzer mit einem Kilo Marihuana im Pkw unterwegs

ZWETTL AN DER RODL. Im Zuge von Schengenkontrollen sind am Sonntagabend in Zwettl an der Rodl (Bezirk Freistadt) zwei mutmaßliche Suchtgifthändler aufgeflogen. Einer von ihnen, ein 29-jähriger Linzer wurde in die Justizanstalt gebracht.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es war um 21:15 Uhr, als der Pkw von Beamten der Polizeiinspektion Leopoldschlag angehalten wurden: Sofort bemerkten die Polizisten, dass der 29-jährige Lenker Suchtgift konsumiert hatte: Der Linzer wies stark ausgeprägte Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung auf, hieß es am Mittwoch. Während der Kontrolle musste sich der Linzer mehrmals übergeben. Dabei war jedes Mal der Geruch von Marihuana in der Luft, teilte die Polizei mit. Zudem lag lag am Boden vor dem Lenker und auch unter dem Sitzplatz seines 21-jährigen Beifahrer aus dem Bezirk Linz-Land Cannabis. Auch hielten beide Insassen unter der Kleidung am Körper größere Mengen an Cannabis versteckt.

Bei einer anschließend durchgeführten Hausdurchsuchung an den Wohnadressen konnten jeweils Indoor-Plantagen festgestellt werden. Insgesamt stellten die Beamten mehr als ein Kilogramm Marihuana, einen Teleskopschlagstock sowie verbotene Feuerwerksartikel sicher.

Da der Amtsarzt die Fahruntauglichkeit des Lenkers diagnostizierte, wurde diesem der Führerschein vorläufig abgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft- Linz wurde der 29-Jährige in die Justizanstalt Linz gebracht. Der 21-Jährige wird auf freien Fuß angezeigt.

