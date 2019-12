Wie feiern Sie Weihnachten?

Gernot Kremser

Posthof-Chef, Linz

Weihnachten ist ein spezieller Fixpunkt. Die ganze Familie kommt zu uns, und ich koche für alle. Seit fünf Jahren bereite ich auf dem Griller am Balkon einen zwei Kilogramm schweren Braten – Beiried oder Rostbraten – zu, wobei das Braten etwas sehr Kommunikatives hat, weil man zwischendurch viel miteinander reden kann.

Für mich ist Weihnachten die klassische Zeit des Zusammensitzens und Redens, des Zeitnehmens füreinander. Durch unseren sechsjährigen Sohn ist der Weihnachtsabend aber noch einmal besonderer geworden.

Lukas Weißhaidinger

Diskuswerfer aus Taufkirchen an der Pram

Der 27-jährige WM-Dritte feiert Weihnachten daheim im Innviertel. Bild: GEPA pictures/ Mario Kneisl (GEPA pictures)

Ich verbringe Weihnachten im Kreise meiner Familie daheim in Taufkirchen an der Pram. Darauf freue ich mich sehr, das ist für mich ein Fixpunkt. Ich bin unter dem Jahr sehr viel bei Wettbewerben im Ausland unterwegs, umso mehr freue ich mich auf die Feiertage. Besonders meine kleine Nichte kann es kaum erwarten, bis das Christkind kommt, das macht beim Zuschauen so richtig Freude. Der Heilige Abend am Nachmittag und der 25. Dezember sind ausnahmsweise trainingsfrei, ansonsten wird aber auch während der Feiertage durchtrainiert.

Schwester Marlene Zöttl

Klosterschwester, Steinerkirchen an der Traun

Das Wesentliche an Weihnachten, die Geburt Jesu, steht bei den Benediktinerinnen in Steinerkirchen natürlich im Mittelpunkt. „Deshalb gibt es bei uns auch keine Geschenke, nur ein Weihnachtssackerl mit selbstgebackenen Keksen. Das Christkind ist Geschenk genug“, sagt Schwester Marlene. Die 62-Jährige feiert mit den anderen im Festsaal, mit dem Weihnachtsevangelium, Adventtexten und Liedern. An der Krippe wird eine Kerze mit dem Licht von Bethlehem entzündet. Für alle bettlägerigen Schwestern wird die Feier in die Zimmer übertragen.

Anita Katzengruber

Unternehmerin Herrenstraße, Linz

Weihnachten ist für mich ein Fest der Familie. Am 24. haben wir unsere zwei Geschäfte geschlossen, da gönnen wir uns und unseren Mitarbeitern ein bisschen Zeit, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Am Abend gibt es immer Spaghetti Bolognese, das hat schon Tradition, dass wir am Vortag einen großen Topf Sauce kochen. Am Nachmittag gehen wir mit den Kindern in die Kindermette, und danach ist hoffentlich das Christkind gekommen. Das wissen wir ja nie, das ist immer spannend – aber bis jetzt ist es jedes Jahr gekommen.

Abt Lukas Dikany

Prälat Chorherrenstift Schlägl

Bei der Feier mit den Mitbrüdern werden Weihnachtslieder gesungen. Bild: Alexander Schwarzl

Die Feier von Weihnachten rankt sich um die Liturgie. Am Heiligen Abend bin ich vormittags und auch am Nachmittag noch im Krankenhaus präsent. Im Stift halten wir um 17.30 Uhr bei Kerzenschein die Weihnachtsmatutin im gregorianischen Choral, dann folgen das Abendessen und die Weihnachtsfeier im Kreise der Mitbrüder. Höhepunkt ist die Mitternachtsmette in der Stiftskirche. Am Weihnachtsfeiertag treffen sich alle Mitbrüder zu Gebet, festlichem Essen und Namenstagsfeier. Der Stefanitag gehört dann meiner Verwandtschaft.