Wie die Linzer Innenstadt attraktiviert werden soll

Heute hat der Linzer Gemeinderat das lang erwartete Innenstadtkonzept mit großer Mehrheit beschlossen.

Ein Jahr haben vier Planungsbüros aus Wien, Gmunden und Kopenhagen unter Einbeziehung der Bürger und vieler weiterer Beteiligter erarbeitet, wie man den Stadtbezirk umgestalten und attraktivieren könnte. Es geht dabei um mehr Lebensqualität für die Bewohner, mehr Aufenthaltsqualität für Besucher und Kunden des stationären Handels sowie eine Anpassung an den Klimawandel durch mehr Grün. So soll etwa die Fußgängerfrequenz entlang der Landstraße erhöht und Freiräume wie Parks und die Plätze besser verbunden werden.

Die konkreten Maßnahmen konzentrieren sich auf drei Bereiche:

Südliche Landstraße Die südliche Landstraße wird zu einer Fußgängerzone (die OÖN haben bereits berichtet) und durch Baumpflanzungen deutlich grüner werden. Stadtmöbel sollen zum Verweilen einladen. Der Volksgarten soll zur Landstraße hin geöffnet, in weiterer Folge soll die Wegführung überarbeitet werden. Beim Schillerpark soll die Barriere in Form von Büschen zur Landstraße entfernt und der Eingangsbereich bei der Landesbibliothek neu gestaltet werden – so einige der Vorschläge.

Neustadtviertel Im verkehrsgeplagten Neustadtviertel soll der Durchzugsverkehr auf die großen Straßen begrenzt und der Schleichverkehr durch die Wohnbereiche unterbunden werden. Fahrbahnbreiten etwa in der Dinghoferstraße sollen reduziert und die Schubertstraße durch eine Fahrradstraße zur Hauptradroute ausgebaut werden. Die Goethestraße soll, vom Durchzugsverkehr befreit, mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger bieten.

Hauptplatz Den Anfang bei der konkreten Umsetzung macht aber der seit einer Woche autofreie Hauptplatz. Für diesen läuft gerade ein Gestaltungswettbewerb, Ende Jänner sollen die Ergebnisse präsentiert werden, mit den ersten baulichen Maßnahmen ist aber nicht vor 2026 zu rechnen.

Kritik von FPÖ und KPÖ

Präsentiert wurde das Konzept von Vizebürgermeister Dietmar Prammer (SP), Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) und Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne), die mit den Ergebnissen zufrieden sind. Kritik kommt von FPÖ und KPÖ. FP-Stadtrat Michael Raml befürchtet einen Wegfall von Parkplätzen und sieht in dem Konzept einen Frontalangriff auf die Autofahrer. KPÖ-Gemeinderat Michael Roth-Schmida hingegen sind die Maßnahmen zu unverbindlich.

Tatsächlich ist das Konzept noch kein konkreter Umsetzungsplan, sondern lediglich ein Leitfaden für künftige Planungen. Jede Maßnahme muss erst ausgearbeitet, dann beschlossen und finanziert werden.

Ab 22. November können sich die Linzer selbst ein Bild davon machen: Dann sind die Ergebnisse für zwei Wochen im Foyer des Alten Rathauses ausgestellt.

Autor Christian Diabl Christian Diabl

