Kein Sparkassen-Service mehr in Pichling

Die Bankeninfrastruktur ist im Wandel. Das spüren seit 1. März auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Pichling. Denn mit 28. Februar wurde der Selbstbedienungsstandort der Sparkasse geschlossen – somit gibt es keine stationäre Gelegenheit mehr für Geldentnahme, zum Kontoauszugsausdruck sowie für Überweisungen.

"Die Entscheidung, diesen Standort zu schließen, haben wir uns nicht leicht gemacht", heißt es von der Sparkasse. Allerdings sei in den vergangenen Jahren offenkundig geworden, dass immer weniger Kunden hier die Geldautomaten benützen. Somit war die entsprechende Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben. Davor sei jedoch geprüft worden, ob es in der Umgebung Alternativen gäbe. Die Sparkasse verweist, bezüglich Geldbehebung, auf das Angebot von Supermärkten, wo an der Kassa auch Bargeld behoben werden könne.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper