Dynatrace-Ausbau soll Ende 2025 abgeschlossen sein

Voll im Zeitplan liegt der Ausbau der IT-Schmiede Dynatrace am Gründungsstandort Linz. Heute feiert das Unternehmen Dachgleiche. „Der Rohbau ist abgeschlossen, die Fassade wächst beständig und der Innenausbau läuft auf Hochtouren“, sagt Neunteufel-Geschäftsführer Peter Riegler bei einem Baustellenrundgang.

Das Unternehmen errichtet für den Alleinmieter Dynatrace einen siebenstöckigen Zubau zum bestehenden Firmengebäude an der Petzoldstraße direkt neben der Mühlkreisautobahn. Die bauliche Fertigstellung ist für Ende des Jahres geplant, danach startet die Innenausstattung. Der Zubau soll nahtlos an den Bestand anschließen, laut Riegler war das neben der Logistik einer innerstädtischen Großbaustelle eine der großen Herausforderungen.

Veronika Leibestseder (Dynatrace) und Peter Riegler (Neunteufel)auf der Baustelle. Bild: HERMANN WAKOLBINGER

Ringen um Fachkräfte

Die Zahl der Arbeitsplätze wird sich von 700 auf 1500 erhöhen, mit Homeoffice könnten bis zu 1800 IT-Fachkräfte am Standort arbeiten. Weil Dynatrace den vollen Personalstand erst in den darauffolgenden Jahren erreichen wird, werden bis dahin in Summe 5.150 Quadratmeter Bürofläche untervermietet. Wobei Veronika Leibetseder lieber von Arbeitsräumen spricht. Sie ist als Global Vice President Workplace Experience für die 22 weltweiten Dynatrace-Standorte verantwortlich. Zur „Workplace Experience“ gehören Dinge wie eine frische, regionale Betriebsküche, ein Betriebskindergarten oder ein eigenes Fitnessstudio. Mit dem attraktiven Arbeitsplatz will Dynatrace internationale Fachkräfte nach Linz locken. Schon jetzt kommen die Mitarbeiter aus 60 Nationen.

Beim Bauvorhaben selbst setzte Bauherr Neunteufel vor allem auf Unternehmen aus der Region, wie die Habau Group aus Perg oder Hainzl Gebäudetechnik aus Linz.

Das Erdgeschoß im Dynatrace Campus ist mit weitläufigen Eingangsbereich, Kantine, Auditorium und Lounge-Bereich als einladende “Community-Zone” gestaltet Bild: PLANET architects

Dynatrace sucht Untermieter

Nach Fertigstellung wird der Dynatrace-Campus insgesamt 29.000 Quadratmeter Bürofläche umfassen, knapp 2.700 Quadratmeter extensiv begrünte Dächer, rund 860 Quadratmeter intensiv begrünte Terrassen und ca. 2.000 Quadratmeter Grünflächen auf Erdgeschossniveau. Neben zusätzlichen 230 Parkplätzen in einem Parkhaus wird es auch 300 Radabstellplätze geben.

Großbaustelle an der Petzoldstraße Bild: HERMANN WAKOLBINGER

Dem nun realisierten Projekt war ein längeres Ringen vorausgegangen. Ursprünglich war ein 17-stöckiges Hochhaus geplant, Anrainer protestierten, die Stadt vermittelte. Mit dem Ergebnis sind sowohl Dynatrace als auch Neunteufel zufrieden. Mehr noch: Das Projekt habe durch den Prozess an Attraktivität gewonnen.

