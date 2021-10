Weniger Arbeitslose und 2000 offene Stellen mehr

Die Wirtschaft in Linz läuft auf Hochtouren, das merkt man auch an den Zahlen des Arbeitsmarktservice. So betrug die Arbeitslosenquote Ende September 5,9 Prozent, im Vergleichsmonat des Vorjahres betrug sie noch 8,1 Prozent. In absoluten Zahlen waren 8049 Personen – 4217 Männer und 3832 Frauen – arbeitslos gemeldet. Das sind um 2980 weniger als im September des Vorjahres. In Schulungen sind 2488 Personen.

Rund jeder Zweite ist kürzer als drei Monate beim Arbeitsmarktservice als jobsuchend vorgemerkt, allerdings suchen bereits knapp 1900 Personen seit mindestens einem Jahr nach einem neuen Arbeitsplatz. Von der Langzeitarbeitslosigkeit am schwersten betroffen ist die Altersgruppe "55 plus", die rund die Hälfte der betroffenen Personen stellt.

Zudem sind 6153 offene Stellen beim AMS gemeldet, das ist ein Plus von 2205 Stellen im Vergleich zum September 2020. 407 Lehrstellen sind unbesetzt.

Auch beim Linzer Magistrat sind derzeit 25 Arbeitsplätze ausgeschrieben. Die Bandbreite reicht von Erzieher für die Nachmittagsbetreuung in Ganztagsschulen (Neuen Mittelschulen), Gärtner, pädagogischen Fachkräften für Horte, Kindergärten und Krabbelstuben bis zu Ärzten für Schulen sowie Eltern-, Mutterberatungen. Der Magistrat Linz bietet nun sogar einen Newsletter für Jobsuchende – nähere Infos auf www.linz.at