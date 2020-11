Weihnachtsgruß zum Mitnehmen: "Jedes Keks ist handgemacht"

Was wäre Weihnachten ohne Kekse? Es würde etwas fehlen. Viel fehlt im Moment an Traditionen und lieb gewordenen Bräuchen in der Adventzeit. Die Corona-Pandemie mit ihren Folgeerscheinungen hat nicht zuletzt auch den Gastronomen und Wirten des Landes einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.

Der Lockdown hat Türen geschlossen, dafür sind andere Türen aufgegangen. Sichtbar wird dies auf der neuen Plattform "Wirtshaus to go", mit der die OÖN Wirte und Kunden für ein Essen zum Mitnehmen zusammenbringen. Da findet man dann auch Ungewöhnliches wie die Weihnachtskekse von Claudia Gartner-Lutz vom "Daxleitner" am Pfenningberg in Steyregg. Die Produktion ihrer "Weihnachtsbäckereien" ist neben dem normalen Küchenbetrieb bereits voll angelaufen – immerhin sind bereits rund 50 Kilogramm Kekse vorbestellt. Jedes einzelne Keks ist handgemacht und ohne Konservierungsstoffe, wie Gartner-Lutz sagt. "Ich backe einfach total gerne." Erst im Jänner hat sie das Gasthaus übernommen, bereut hat sie es trotz der schwierigen Zeiten nie. Der Abholservice werde, auch wegen der süßen Angebote, gut angenommen: "Mein regionales und nachhaltiges Konzept ist durch die Krise noch wichtiger geworden, die Leute schätzen das auch."

Auf der Plattform "Wirtshaus to go" können Wirte ihr Angebot samt Fotos kostenlos hochladen und Genießer das Passende finden. Alles auf einen Blick findet sich auf nachrichten.at/gastro

Artikel von Julia Popovsky