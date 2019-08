Wasserski-Talent ist bei EM auf Medaillenjagd

Mit fünf Jahren stand Dominic Kuhn zum ersten Mal auf einem Wasserski, zehn Jahre später holte er sich bei den Wasserski-Staatsmeisterschaften den Meistertitel im Trick-Bewerb. Und "krönte" sich damit zum jüngsten Staatsmeister Österreichs.

Dem Sportler ist das aber noch nicht genug. "Ich würde gerne an den US Masters teilnehmen", sagt der 15-Jährige. Dass zu diesem Wettbewerb nur die besten Fünf der Welt eingeladen werden, spornt ihn zusätzlich an. Ein Traum wäre auch eine Medaille bei der U17-Weltmeisterschaft in Amerika kommendes Jahr.

Ernst wird es für den Sportler allerdings schon heute, wenn die Ausscheidungen der Europameisterschaft in Frankreich über die Bühne gehen. "Noch bin ich nicht nervös, aber das kommt bestimmt noch", sagt Kuhn, der im Trick und in der Kombination auf Medaillen hofft. Immer mit dabei im Wettkampf ist übrigens sein Armband mit der Aufschrift "I drive dry". Und die Botschaft ist Programm, denn Medaillen werden nur mit Glanzleistungen auf und nicht im Wasser geholt.

Der Wasserski-Sport begeistert nicht nur Dominic Kuhn selbst, sondern seine ganze Familie. Diese durfte sich bereits, generationsübergreifend, über viele Titel freuen. Mit seiner um vier Jahre älteren Schwester Nici gelang Kuhn bei den Staatsmeisterschaften übrigens ein besonderer Coup: Zusammen gewannen sie drei Meistertitel.

"Wenn man in einer Familie mit lauter Wasserskifahrern aufwächst, ist man immer motiviert die Familienrekorde zu brechen", sagt der 15-Jährige und lacht. Seine Schwester bewundert an ihm vor allem eines: "Dass er, wenn es drauf ankommt, seine Leistung immer auf den Punkt bringt."

