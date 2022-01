Vier Rohrbacher verprügelten Linzer mit Baseballschläger

Die vier bislang unbekannten Täter attackierten kurz vor 3 Uhr in der Bürgerstraße in Linz den 39-jährigen Linzer mit einem Baseballschläger, als dieser mit seinem Moped an seinem Wohnort ankam. Das Opfer konnte in Richtung Landstraße flüchten, die Männer verfolgten es und schlugen ihm dabei erneut mehrmals mit dem Baseballschläger gegen Kopf und Beine.

Bei der Kreuzung mit der Schillerstraße ließen die Täter den Baseballschläger fallen. Sie stiegen in einen hellen Pkw, möglicherweise der Marke BMW, Kennzeichen mit "RO" beginnend, und fuhren Richtung Hauptplatz davon.

Das Opfer hatte bei den Attacken noch den Helm auf, das verhinderte vermutlich schwerere Verletzungen. Der Mann wurde ins Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert.

Motiv noch unbekannt

Das Motiv für die Tat ist derzeit nicht bekannt, es gibt auch keine Täterhinweise, so die Polizei. Von den unbekannten Tätern ist lediglich bekannt, dass diese eher groß gewachsen sind und dunkel bekleidet waren.

Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Linz-Bürgerstraße, Tel. 059133/4592.