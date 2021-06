Unwetter: In Linz war vor allem der Süden betroffen

In Pichling war unter anderem die Solar City schwer betroffen. Rund 500 Schüler des Bundesrealgymnasiums Solar City mussten am Freitag zu Hause bleiben. Die 34 Oberlichten am Dach der Schule wurden durch die großen Hagelkörner zerschlagen, Glasscherben lagen im Gang. Schon am Donnerstag wurden alle Gymnasiasten darüber verständigt, dass es am Freitag wieder Homeschooling gibt. Das Schulgebäude bleibt voraussichtlich bis einschließlich Dienstag geschlossen.

Kleinere Brände gelöscht

Die Linzer Feuerwehren waren im stundenlangen Dauereinsatz, auch in den Umlandgemeinden wurde ausgeholfen. Neben den Hagelschäden bekämpften die Feuerwehren auch durch Blitzeinschläge verursachte Brände - wie etwa am Holzwurmweg in Urfahr - und Überflutungen im gesamten Stadtgebiet.

Insgesamt war die Berufsfeuerwehr während und nach dem Unwetter gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren Ebelsberg, St. Magdalena, Pichling und Pöstlingberg bei rund 50 Einsätzen im Stadtgebiet im Einsatz.