Übungswagen der Feuerwehr in Brand gesteckt

Dieses war von der Feuerwehr selbst zu Übungszwecken auf einer Grünfläche im Ortsteil Jetzing abgestellt worden. Unbekannte Täter hatten es angezündet.

Es kam zu keiner Beeinträchtigung der Umwelt durch austretende Flüssigkeiten – die Feuerwehr hatte diese schon zuvor entfernt. Informationen zu den Brandstiftern gibt es noch keine. Die Polizeiinspektion Leonding bittet um Hinweise unter 059/133 4136.

Brand in Schärdinger Zentrum

Große Aufregung gab es am Samstagnachmittag auch in der Schärdinger Silberzeile: In der Lüftungsanlage eines der drei Lokale von Lukas Kienbauer war ein Feuer ausgebrochen. Glücklicherweise befanden sich zu dieser Zeit keine Gäste im Lokal. Die Feuerwehr konnte dank raschen Einschreitens gröbere Schäden und ein Ausbreiten des Feuers auf das Dach verhindern.

"Ich gehe davon aus, dass der Normalbetrieb rasch wieder aufgenommen werden kann", sagte Kienbauer am Samstag. Insgesamt waren 89 Mann von fünf Feuerwehren mit 17 Fahrzeugen im Einsatz.