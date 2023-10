Stadt Linz bastelt sich ihre Spielgeräte selbst

175.000 Euro sind 2023 in Neuerungen auf den Linzer Spielplätzen geflossen, weitere 100.000 kosteten die Ersatzteile. An zwölf Standorten wurden neue Geräte aufgestellt. Die Stadt hat dafür ein eigenes Team aus drei Mitarbeitern, die sich um die Arbeiten kümmern. In den Wintermonaten werden in der eigenen Tischlerwerkstatt Spielgeräte wie Rutschpodeste, Matschtischanlagen, kleine Spielanlagen und Sandkisten im Gegenwert von etwa 200.000 Euro selbst produziert. "Dank unserer eigenen Mitarbeiter sind wir sehr flexibel, können schnell auf Schäden reagieren und Spielgeräte kostengünstig reparieren“, sagt Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP).

Riesenpendelschaukel wurde erneuert

Größere Projekte waren die Sanierung der Riesenpendelschaukel beim Spielplatz am Alten Feldweg, der Neubau des Wasserspielplatzes am Bauernberg und neue Spielgeräte für die Kinderspielplätze Am Damm, beim Prunerstift oder dem Enzmüllnerweg.

Inklusiver Spielplatz kommt im Frühjahr

Im Frühjahr sollen die Bauarbeiten für einen inklusiven Spielplatz im Volksgarten starten. Wie berichtet, sollen neue Spielgeräte auch von Kindern mit Beeinträchtigungen genutzt werden können. Der Wettbewerb ist bereits beendet, in etwa zwei Wochen werden die Ergebnisse präsentiert. Die Kosten für den neuen Spielplatz, der den alten ersetzen soll, belaufen sich auf 200.000 Euro.

Zwei neue Bewegungsparks auf dem Wunschzettel

Die Stadt will auch dem Trend zu Motorik- oder Bewegungsparks Rechnung tragen. Zwei solche Parks sollen geschaffen werden, entweder als Erweiterung bestehender Spielplätze oder gänzlich neu. Die notwendigen Ressourcen sollen im zu verhandelnden Doppelbudget bereitgestellt werden.

Ordnungsdienst kontrolliert Spielplätze

Verstärkt im Blick behalten wird der Ordnungsdienst künftig Kinderspielplätze wie auch Parkanlagen und Hundeverbotszonen. Hintergrund ist die tödliche Hundeattacke in Naarn in der vergangenen Woche. Außerdem hätten sich laut Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) die Beschwerden über freilaufende Hunde in Linz gehäuft. „Bei den Kontrollen liegt unser Fokus besonders auf Bereichen, in denen Kinder spielen oder sich aufhalten“, sagen Mario Gubesch, Geschäftsführer des Linzer Ordnungsdienstes, und Co-Geschäftsführer Helmut Haas.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl