Eine PV-Anlage auf dem Tropenhaus im Linzer Zoo

Heute wurde die neue Photovoltaik auf dem Dach des Tropenhauses im Linzer Zoo in Betrieb genommen, die das Gebäude fortan mit Strom versorgt. Sie soll jährlich mehrere tausend Kilowattstunden an sauberer Energie erzeugen und es dem Zoo ermöglichen, einen großen Teil seines Energiebedarfs selbst zu decken. Die gewonnene Energie wird zwar aktuell nur für den Betrieb des Tropenhauses selbst genutzt, geplante Neubauten sollen aber Platz für weitere Module liefern.

Vorbildliches Handeln

„Wir sind stolz darauf, mit der Installation dieser Photovoltaikanlage einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen“, sagt Ralf Gaffga, Präsident des Linzer Zoos. Sein Ziel sei es, „nicht nur ein naturnahes Zuhause für Tiere zu sein, sondern auch ein Vorbild für umweltbewusstes Handeln.“

Neben der Nutzung erneuerbarer Energien werden auch Maßnahmen zur Ressourcenschonung in anderen Bereichen verfolgt. So beispielsweise in der Abfallreduzierung oder der Aufklärung. „Der Zoo ist nicht nur ein Ort, an dem Besucher faszinierende Tiere aus aller Welt beobachten können, sondern auch eine wichtige Institution für Artenschutz und Umwelterziehung“, sagt Tanja Kurzmann, kaufmännische Leitung des Zoos.

