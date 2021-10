So werden Wildkräuter im Traunviertel zubereitet

ST. FLORIAN. Wilbirg Benischek ist Seminarbäuerin bei der Landwirtschaftskammer, leitet einen Biobauernhof und kocht leidenschaftlich gern – und das am liebsten mit Wildkräutern. "Wir haben so eine Vielfalt an Heilpflanzen direkt vor unserer Haustür, die unser Wohlbefinden fördern", sagt die diplomierte Kräuterpädagogin. Aus diesem Grund hat sie begonnen, traditionelle Gerichte mit Heil- und Wildkräutern zu verfeinern. "Dann schmecken sie nicht nur gut, sondern sind auch eine Bereicherung für den Körper", so die Biobäuerin aus St. Florian, die in ihrem "Kräuterparadies" selbst unter anderem Gewürzmischungen, Tees und Essige herstellt.

Im Rahmen der Reihe "Vier Viertel, vier kulinarische Highlights" der Landwirtschaftskammer kocht Benischek heute bei einem Online-Webinar (Seminar über Internet) für das Traunviertel auf. Den OÖN hat sie vorab ihr ebenfalls mit Heilkräutern angereichertes Rezept für einen köstlichen "Mostschober" verraten. (had)

Webinar "So isst das Traunviertel" mit Wilbirg Benischek; Freitag, 15. Oktober, von 18.30 bis 19.30 Uhr, Anmeldung und Infos für die kostenfreien Webinare unter Tel: 050/6902-1500, info@lfi-ooe.at ooe.lfi.at; www.ooe.lfi.at