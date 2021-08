Seniorenzentrum statt Volkshaus für Urfahr

Derzeit gibt es in Linz zehn städtische und sieben private Seniorenheime mit insgesamt 1900 Plätzen. "Nur zwei dieser Zentren sind in Urfahr", weiß VP-Vizebürgermeister Bernhard Baier: "Deshalb muss dort das nächste errichtet werden." Als Standort schlägt er das Areal des Volkshauses Harbach vor, das geschleift werden würde und an dessen Stelle ein vier- bis fünfstöckiges Gebäude entstehen könnte. "Der Vorteil wäre, dass das Grundstück bereits der Stadt gehört", so Baier, dem eine "hybride Nutzung" vorschwebt.

Konkret bedeutet das, dass im Erdgeschoß eine Veranstaltungsfläche für Jugendliche oder ein Kindergarten einziehen könnte, darüber wären rund 100 Plätze zur Seniorenbetreuung. "Die Studie der Stadt weist für das Jahr 2025 einen Bedarf von 2000 bis 2100 Plätzen für Senioren auf. Mit der Errichtung in Urfahr wäre der Bedarf gedeckt, das wäre eine echte Chance", so Baier, der die Idee nach der Wahl im Gemeinderat einbringen will und mit einem Baubeginn 2023 kalkuliert. Die Kosten beziffert er mit rund 25 Millionen Euro.

SP-Bürgermeister Klaus Luger findet die Idee nicht schlecht, ergänzt aber, dass "derzeit kein Bedarf an zusätzlichen Seniorenbetreuungsplätzen herrscht, wir haben sogar Betten frei. Deshalb wird gerade die Bedarfsstudie überarbeitet." Dass in Urfahr ein Seniorenzentrum nötig ist, weiß er aber auch: "Es gibt verschiedene Standorte, die in Frage kommen würden, Harbach wäre einer davon."

Primärversorgungszentrum fix

Bereits fix ist, dass in Linz-Mitte im Jahr 2022 ein neues Primärversorgungszentrum eingerichtet werden soll. Grundsätzlich ist alles auf Schiene, der letzte Beschluss soll im November fallen. (kitz)