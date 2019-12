Sechs Tonnen Silvestermüll in Linz

18 zusätzliche Abfallbehälter in verschiedenen Größen sind in der Linzer Innenstadt bereits aufgestellt worden, damit der viele Müll, der in der Silvesternacht anfällt, möglichst Platz findet.

Trotzdem „werden jedes Jahr bis zu drei Tonnen Müll auf die Straßen geworfen und müssen von dort eingesammelt werden. Weitere drei Tonnen müssen aus den zusätzlichen Abfallbehältern und Containern abtransportiert werden.“ In Summe würden rund sechs Tonnen Silvestermüll anfallen, sagt der zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP).

Neun Mitarbeiter sind am Neujahrstag ab ein Uhr früh im Einsatz, um maschinell und händisch die Überbleibsel von der Silvesternacht zu entfernen. Im Zentrum des Reinemachens steht am Neujahrstag zunächst die Innenstadt. Zu Beginn die Nibelungenbrücke und die beiden Brückenköpfe, gefolgt von Hauptplatz, Schmidtorstraße, Taubenmarkt, Lentos, Donaulände und Altstadt.

Am frühen Morgen des 1. Jänner sind noch weitere vier Mitarbeiter unterwergs, um die Grünflächen im Donaupark und weitere Parkanlagen händisch von Flaschen und Böllerresten zu säubern.

Am 2. Jänner werden die Abfallcontainer von der Linz AG eingesammelt und abtransportiert.