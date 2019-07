Rucksack mit Goldmünzen geraubt

Die Linzerin war am späten Vormittag in der Steingasse zu Fuß unterwegs. Sie wollte einen Rucksack mit Goldmünzen zur Bank bringen. Plötzlich blieb neben ihr ein Auto stehen, vermutlich ein schwarzer BMW mit zwei Männern darin, berichtete sie. Ein Mann mit schwarzem T-Shirt, schwarzer, kurzer Hose mit seitlichen Taschen und einer schwarzen Kappe stieg aus. Er versetzte ihr einen Stoß, woraufhin die Frau zu Boden stürzte. Der Mann entriss ihr den Rucksack, stieg wieder in das Auto und flüchtete. Eine genauere Täterbeschreibung konnte die 32-Jährige nicht angeben. Sie hat sich leichte Verletzungen zugezogen.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.