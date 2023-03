Polizei räumt Bettlerlager im Chemiepark

Insgesamt 17 Personen wurden angetroffen. Zehn wohnten in Abbruchhäusern am Boschweg im Chemiepark, sieben weitere unter einer nahegelegenen Brücke. Unter den Personen in den Abbruchhäusern war auch ein Säugling im Alter von knapp einem Jahr.

"Massive Mängel"

Dem Einsatz waren Beschwerden von Anrainern vorausgegangen. "Die Einsatzkräfte stellten massive bauliche, sicherheitstechnische sowie hygienische Mängel fest, wodurch ein rasches Einschreiten wegen Selbstgefährdung unumgänglich war", sagte Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP). In den Häusern gibt es keine Strom-, Wasser- und Kanalisationsanschlüsse. Die Personen nutzten Gaskocher und Lichtquellen mit offenen Flammen. Im Brandfall wären Fluchtwege aufgrund der massiven Müllablagerungen nicht frei gewesen.

Mitarbeiter des Geschäftsbereiches Soziales, Jugend und Familie/Erziehungshilfe brachten das Kleinkind und dessen Eltern aufgrund der vorherrschenden Kälte temporär in einer Obdachloseneinrichtung unter.

