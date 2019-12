Pilotprojekt in Puchenau: Mit dem E-Scooter ohne Stau nach Linz

Pendlern ist der tägliche Stau von Puchenau nach Linz wohl vertraut. Der E-Scooter-Verleiher Circ (ehemals Flash) lässt nun mit einer neuen Idee aufhorchen, um dem Verkehrsdilemma zu entgehen: So sollen die Nutzer künftig mit dem E-Scooter quasi am Stau vorbeiflitzen. Dafür ist geplant, den Geschäftsbereich von Linz nach Puchenau auszuweiten.

"Das ist eine Strecke, wo wir hoffen, dass dort das Auto ersetzt werden kann. Das ist ein spannendes Experiment für uns", sagt Jakob Feigl, Head of Business Development Austria bei Circ. Die Zeitersparnis sei nicht zu unterschätzen. "Es geht wirklich flott, von Puchenau West bis zum Hauptplatz braucht man 14 Minuten", sagt sein Kollege Michael Kaisergruber, Head of Operations. Ob noch weitere Gebiete erschlossen werden, sei offen. "Wir wollen das jetzt einmal ausprobieren und schauen dann weiter, wenn wir wissen, wie es angenommen wird", sagt Kaisergruber.

Im Lager werden die Akkus geladen und die Roller repariert. Bild: Alexander Schwarzl

Fuhrpark umgestellt

Geht es nach den Verantwortlichen des E-Scooter-Verleihers, soll das Projekt demnächst starten, der Puchenauer Bürgermeister Gerald Schimböck (VP) steigt allerdings noch etwas auf die Bremse.

"Die Idee gefällt mir sehr gut, aber wir müssen uns noch ein paar Sachen anschauen, damit alles in geordneten Bahnen läuft", sagt Schimböck. Warum so ein Projekt für die Gemeinde interessant sei, begründet er so: "Weil es viele kurze Wege gibt, für die E-Scooter genutzt werden können." Und schon jetzt würden manche Bürger mit ihren privaten E-Scootern nach Linz fahren.

Dort ist Circ seit Mitte Mai aktiv, seither wurden knapp 50.000 Fahrten mit den orangen E-Scootern des Unternehmens zurückgelegt. Neben Circ bieten derzeit noch vier weitere Anbieter (Tier Mobility, Lime, Foa ma und Max Motion) in der Landeshauptstadt ihre Dienste an.

Auch hier hat die Stadt nach etlichen Beschwerden über rücksichtsloses Fahrverhalten und kreuz und quer herumliegende E-Scooter mit ihrem "Verhaltenskodex" klare Vorstellungen kommuniziert, wie der Verleih ablaufen soll. Dieses Regelwerk wurde gemeinsam mit den Anbietern und dem Stadtpolizeikommando Linz erarbeitet und umfasst etwa Geschwindigkeitsbeschränkungen und Vorgaben zum Parken.

"Je früher sich die Stadtregierung sinnvolle Regeln einfallen lässt, desto besser ist es für alle", sagt dazu Philipp Szep, General Manager von Circ. Wichtig sei, dass die Stadt nicht mit Rollern überschwemmt werde: "Damit keine Frustration entsteht."

Derzeit sind zwischen 100 und 150 E-Scooter von Circ auf den Straßen zu finden, vor kurzem wurde auf neue Modelle umgestellt. "Die Roller werden jetzt nicht mehr eingesammelt und geladen, sondern die Akkus auf der Straße getauscht", sagt Szep. Vor Ort werden von den Mitarbeitern Sicherheitschecks durchgeführt.

Umgestellt wurde auch der Fuhrpark: So werden die Akkus nun mit einem E-Fahrrad samt Anhänger und einem E-Auto transportiert. "Dadurch arbeiten wir CO2-neutral und deutlich effizienter", sagt Kaisergruber. Geladen werden die eingesammelten Akkus in dem vor zwei Monaten neu bezogenen Lager in der Lederergasse, dort werden auch Reparaturen durchgeführt.

Geplant ist zudem, die E-Scooter-Modelle so umzurüsten, dass damit schwerere Lasten transportiert und längere Strecken zurückgelegt werden können, so Szep.

