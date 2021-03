Ordnungsdienst-Mitarbeiterinnen retteten Leben

Es war am Donnerstag vergangener Woche, als die beiden im Neuen Rathaus einen weinenden, jungen Mann sahen. Sie fragten ihn, was passiert sei, und boten ihm ihre Hilfe an. Der Mann lehnte ab und verließ das Neue Rathaus in Richtung Nibelungenbrücke.

Da er andeutete, mit dem Leben nicht mehr zurecht zu kommen, ließen ihn die Ordnungsdienst-Mitarbeiterinnen nicht aus den Augen.

Das war auch gut so, denn kurz später stellte sich der Mann auf die Brüstung der Brücke. Die beiden verständigen die Polizei und liefen sofort hinterher. Sie verwickelten den jungen Mann in ein Gespräch, um ihn vom Sprung in die Tiefe abzuhalten. „Wir konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei ablenken“, so die Lebensretterinnen. Der junge Mann wurde schließlich in Absprache mit dem Amtsarzt von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Für ihr engagiertes, aufmerksames Handeln dankte jetzt der zuständige Stadträt Michael Raml den beiden Frauen. „Sie haben eine Tragödie in letzter Sekunde verhindert.“

