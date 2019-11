Neuer Bürgermeister in Piberbach gewählt

Der VP-Kandidat und langjährige Amtsleiter Markus Mitterbaur konnte sich am Dienstag bei der Wahl im Gemeinderat gegen den SP-Kandidaten Roland Primetzhofer durchsetzen.

Mit zwölf zu sieben Stimmen wurde Mitterbaur in einer geheimen Wahl zum neuen Bürgermeister von Piberbach gewählt. Er folgt damit Altbürgermeister Florian Kranawetter (VP) nach, der sich nach 22 Jahren zurückgezogen hat. In Anschluss an die Wahl wurde Mitterbaur von Manfred Hageneder, Bezirkshauptmann von Linz-Land, angelobt.

Vorab gab es allen voran von der SP Kritik daran, dass Mitterbaur als Bürgermeister weiterhin seine Funktion als Amtsleiter ausüben will. "Dadurch werden die Gleichstellung der politischen Fraktionen und der Informationsfluss gefährdet", sagte Primetzhofer vor der Wahl.

Gutes Klima beibehalten

Mitterbaur will sich nun dafür einsetzen, das gute Klima im Gemeinderat beizubehalten: "Ich will das Gemeinsame vor das Trennende stellen."

Der neue Bürgermeister will weiterhin mit allen Funktionen einen guten Informationsaustausch pflegen: "Ich sehe in meiner Doppelfunktion keinen Widerspruch. Es kommt nicht auf den zivilen Beruf eines Bürgermeisters an, sondern auf den Menschen und wie dieser mit dem Amt umgeht."

