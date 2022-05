Neue Vorgaben für Verkehrsplanung

Verbindlich umgesetzt werden müssen die neuen Vorgaben des Kuratoriums für Verkehrssicherheit nicht. Diese sind nur als Empfehlungen zu verstehen, die sinnvollerweise umgesetzt werden sollten. Die Linzer Grünen wollen das nun ändern. Sie beantragen in der kommenden Gemeinderatssitzung am 24. Mai, dass die aktuelle Richtlinie in der Verkehrsplanung verankert wird. Sie soll künftig bei der Errichtung von neuen Radwegen und bei größeren Umbauten zum Einsatz kommen. Damit soll sichergestellt werden, dass die neuen Bestimmungen (u. a. breitere und sichere Radwege) auch umgesetzt werden. "Radfahren ist in Österreich gefährlicher als in vielen anderen europäischen Ländern. Um das zu ändern, muss der Radverkehr mehr Platz bekommen", sagt Klubobmann Helge Langer.